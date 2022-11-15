Шахта «Листвяжная» восстановила горные выработки и инфраструктуру после аварии

Шахта «Листвяжная» в Кемеровской области, где в ноябре 2021 года в результате взрыва метана произошла авария и погиб 51 человек, восстановила горные выработки и инфраструктуру для обеспечения безопасной эксплуатации шахты. Об этом заявили в пресс-службе управления Генпрокуратуры России по Сибирскому федеральному округу.

«Закуплены 1880 новых самоспасателей на сумму 32,9 млн руб., выполнены мероприятия по локализации последствий аварии и восстановлению горных выработок и инфраструктуры, приведению последней в соответствие с действующими техническими требованиями, восстановлению устойчивого проветривания горных выработок (восстановлено 106 вентиляционных сооружений), многофункциональной системы безопасности угольной шахты и её подсистемы», — сказано в заявлении на сайте ведомства.

Отмечается, что по инициативе прокуратуры дисквалифицированы четыре должностных лица руководящего состава шахты, 33 лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов общей суммой более 2 млн руб. На данный момент они оплачены.

14 сентября комиссия Ростехнадзора завершила техническое расследование причин аварии на шахте «Листвяжная», произошедшей в ноябре 2021 года.

Под землёй находились 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели. Через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все — пять сотрудников МЧС погибли. Всего в результате трагедии погиб 51 человек, пострадали 106.