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Ростехнадзор завершил техническое расследование причин аварии на шахте «Листвяжная»

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Комиссия Ростехнадзора завершила техническое расследование причин аварии на шахте «Листвяжная», произошедшей в ноябре 2021 года.
Ростехнадзор завершил техническое расследование причин аварии на шахте «Листвяжная»
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

«Основными техническими причинами аварии стали: загазирование лавы, вследствие отсутствия необходимого количества воздуха, работа электрооборудования во взрывоопасной атмосфере, аппаратное и программное вмешательство в работу газоаналитической системы», — говорится в сообщении ведомства.

Материалы расследования переданы в Следственный комитет России.

ЧП на шахте произошло 25 ноября. Под землёй находились 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели. Через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все — пять сотрудников МЧС погибли. Всего в результате трагедии погиб 51 человек, пострадали 106.

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