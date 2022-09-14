Ростехнадзор завершил техническое расследование причин аварии на шахте «Листвяжная»

Комиссия Ростехнадзора завершила техническое расследование причин аварии на шахте «Листвяжная», произошедшей в ноябре 2021 года.

«Основными техническими причинами аварии стали: загазирование лавы, вследствие отсутствия необходимого количества воздуха, работа электрооборудования во взрывоопасной атмосфере, аппаратное и программное вмешательство в работу газоаналитической системы», — говорится в сообщении ведомства.

Материалы расследования переданы в Следственный комитет России.

ЧП на шахте произошло 25 ноября. Под землёй находились 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели. Через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все — пять сотрудников МЧС погибли. Всего в результате трагедии погиб 51 человек, пострадали 106.