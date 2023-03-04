Работники железных дорог Греции проведут новые забастовки из-за катастрофы поезда

Профсоюз работников железных дорог Греции объявил о проведении 4 и 5 марта новых 24-часовых забастовок в связи с катастрофой пассажирского поезда у города Лариса, в которой погибли по меньшей мере 57 человек.

Об этом сообщает газета Efsyn. «Согласно обновлённой информации от Hellenic Train, движение поездов по всем маршрутам компании приостановлено», — говорится в сообщении. Также отмечается, что в воскресенье железнодорожники запланировали митинг на центральной афинской площади Синтагма. Ранее грузовой и пассажирский поезда столкнулись в Греции. Позже сообщалось, что число жертв столкновения поездов в Греции возросло до 57. Министр транспорта Греции Костас Караманлис подал в отставку после столкновения двух поездов.