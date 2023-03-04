Работники железных дорог Греции проведут новые забастовки из-за катастрофы поезда
Об этом сообщает газета Efsyn.
«Согласно обновлённой информации от Hellenic Train, движение поездов по всем маршрутам компании приостановлено», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что в воскресенье железнодорожники запланировали митинг на центральной афинской площади Синтагма.
Ранее грузовой и пассажирский поезда столкнулись в Греции.
Позже сообщалось, что число жертв столкновения поездов в Греции возросло до 57.
Министр транспорта Греции Костас Караманлис подал в отставку после столкновения двух поездов.