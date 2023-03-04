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Работники железных дорог Греции проведут новые забастовки из-за катастрофы поезда

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Профсоюз работников железных дорог Греции объявил о проведении 4 и 5 марта новых 24-часовых забастовок в связи с катастрофой пассажирского поезда у города Лариса, в которой погибли по меньшей мере 57 человек.

Об этом сообщает газета Efsyn.

«Согласно обновлённой информации от Hellenic Train, движение поездов по всем маршрутам компании приостановлено», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в воскресенье железнодорожники запланировали митинг на центральной афинской площади Синтагма.

Ранее грузовой и пассажирский поезда столкнулись в Греции.

Позже сообщалось, что число жертв столкновения поездов в Греции возросло до 57.

Министр транспорта Греции Костас Караманлис подал в отставку после столкновения двух поездов.

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