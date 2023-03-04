Посольство России назвало санкции США по делу Кара-Мурзы вмешательством во внутренние дела

Пресс-секретарь посольства России в Вашингтоне Игорь Гиренко заявил, что Россия расценивает как вмешательство во внутренние дела страны введение США санкций против шести россиян из-за дела публициста Владимира Кара-Мурзы*.

Об этом сообщает РИА Новости. Целью таких действий со стороны США в российском посольстве назвали желание «воспрепятствовать правосудию». По словам Гиренко, антироссийские санкции демонстрируют злобу правящих кругов США из-за неспособности «заставить подчиниться их воле». «Властям Соединённых Штатов вместо размахивания санкционной дубиной пора бы соприкоснуться с реальностью», — сказал дипломат. Ранее в отношении политика Владимира Кара-Мурзы* возбудили дело о госизмене. * Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.