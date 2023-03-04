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Посольство России назвало санкции США по делу Кара-Мурзы вмешательством во внутренние дела

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Пресс-секретарь посольства России в Вашингтоне Игорь Гиренко заявил, что Россия расценивает как вмешательство во внутренние дела страны введение США санкций против шести россиян из-за дела публициста Владимира Кара-Мурзы*.

Об этом сообщает РИА Новости.

Целью таких действий со стороны США в российском посольстве назвали желание «воспрепятствовать правосудию».

По словам Гиренко, антироссийские санкции демонстрируют злобу правящих кругов США из-за неспособности «заставить подчиниться их воле».

«Властям Соединённых Штатов вместо размахивания санкционной дубиной пора бы соприкоснуться с реальностью», — сказал дипломат.

Ранее в отношении политика Владимира Кара-Мурзы* возбудили дело о госизмене.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.

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