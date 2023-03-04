Посольство России назвало санкции США по делу Кара-Мурзы вмешательством во внутренние дела
Об этом сообщает РИА Новости.
Целью таких действий со стороны США в российском посольстве назвали желание «воспрепятствовать правосудию».
По словам Гиренко, антироссийские санкции демонстрируют злобу правящих кругов США из-за неспособности «заставить подчиниться их воле».
«Властям Соединённых Штатов вместо размахивания санкционной дубиной пора бы соприкоснуться с реальностью», — сказал дипломат.
Ранее в отношении политика Владимира Кара-Мурзы* возбудили дело о госизмене.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.