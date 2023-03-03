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Захарова заявила, что Блинкен не поднимал тему Уилана в беседе с Лавровым

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Глава Госдепа США Энтони Блинкен в беседе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях G20 не поднимал тему обмена американца Пола Уилана, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Захарова заявила, что Блинкен не поднимал тему Уилана в беседе с Лавровым
  • РИА Новости

«Уточнила у Сергея Викторовича, поднимал ли вчера Блинкен тему Уилана. Оказалось, Госсекретарь США на этот счёт даже не заикался. Всё, что сказали вчера в Госдепе про то, что Блинкен выразил озабоченность ситуацией вокруг гражданина США, это ложь», — написала она в Telegram.

Дипломат назвала невероятным поведение американской администрации.

Ранее Захарова рассказала, что Лавров и Блинкен пообщались в Индии «на ходу», никаких переговоров не было.

По её словам, Лавров в свойственной ему манере ответил на все заходы Блинкена.

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