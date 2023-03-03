Захарова заявила, что Блинкен не поднимал тему Уилана в беседе с Лавровым
- РИА Новости
«Уточнила у Сергея Викторовича, поднимал ли вчера Блинкен тему Уилана. Оказалось, Госсекретарь США на этот счёт даже не заикался. Всё, что сказали вчера в Госдепе про то, что Блинкен выразил озабоченность ситуацией вокруг гражданина США, это ложь», — написала она в Telegram.
Дипломат назвала невероятным поведение американской администрации.
Ранее Захарова рассказала, что Лавров и Блинкен пообщались в Индии «на ходу», никаких переговоров не было.
По её словам, Лавров в свойственной ему манере ответил на все заходы Блинкена.