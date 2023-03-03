Журналист из США Блюменталь заявил о попадании журналиста NBC в украинский «список смерти»
«NBC впервые рассказал американцам правду о Крыме, и его репортёр попал в «список смерти» наряду с несколькими гражданами США, журналистами, сановниками и даже детьми. Сообщит ли об этом NBC? Будет ли «свободная пресса» осуждать это?» — написал он в Twitter.
Ранее стало известно, что журналист американского телеканала NBC Кир Симмонс проехался по восстановленному после теракта Крымскому мосту, побывал на полуострове и пообщался с местными жителями.
Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.