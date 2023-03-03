Посол Гуськов: работа над запуском платёжной системы МИР на Кубе близка к завершению
Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
«По информации кубинской стороны, работа над запуском платёжной системы МИР близка к завершению», — сказал Гуськов.
По его словам, с внедрением карт системы МИР на Кубе можно ожидать роста туристического потока из России.
Ранее Россия и Турция начали работу над альтернативой платёжной системе МИР.
Также сообщалось, что выпуск карт системы МИР по итогам 2022 года вырос на 60%.