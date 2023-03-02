Макрон заявил об окончании эпохи «французской Африки»

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха «французской Африки» осталась в прошлом.

Об этом, как пишет РИА Новости, Макрон сказал в ходе выступления перед представителями французского сообщества в Габоне.

«Эпоха французской Африки осталась в прошлом», — подчеркнул французский лидер.

Макрон также назвал Францию «нейтральным партнёром» стран Африки, призвав создать эффективное сотрудничество в различных сферах, включая экономику, производство и климат.

При этом он отметил, что новая стратегия по управлению военными базами Франции совместно с африканскими военными не означает вывода войск или разведения сил.