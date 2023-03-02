Узнать больше

В России выразили обеспокоенность сведениями о возможной поставке снарядов Сербией для ВСУ

Короткая ссылка
МИД России обеспокоен сообщениями СМИ о возможной причастности Сербии к поставкам боеприпасов для Украины, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
В России выразили обеспокоенность сведениями о возможной поставке снарядов Сербией для ВСУ
  • AP
  • © Libkos

Она отметила, что в Москве внимательно следят за этим сюжетом и обратили внимание на недавнюю дискуссию по теме в сербском парламенте.

«Поступающая информация, разумеется, вызывает у нас самую глубокую озабоченность. Это слишком серьёзный вопрос, в том числе с точки зрения российско-сербских отношений, чтобы уже сейчас реагировать по существу — необходимо опираться на факты», — говорится в заявлении Захаровой.

Telegram-канал Mash ранее опубликовал кадры якобы со склада в Братиславе, где запечатлены ракеты М-21 для РЗСО «Град» производства сербской оборонной компании Krušik.

По данным издания, боеприпасы создавали по заказу канадской компании JNJ Export Import для Турции, но по факту переправлялись из Турции в Словакию и оттуда — на Украину.

Президент США Джо Байден ранее призвал сербского коллегу Александра Вучича вступить в борьбу против российской спецоперации на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить