В России выразили обеспокоенность сведениями о возможной поставке снарядов Сербией для ВСУ

МИД России обеспокоен сообщениями СМИ о возможной причастности Сербии к поставкам боеприпасов для Украины, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Она отметила, что в Москве внимательно следят за этим сюжетом и обратили внимание на недавнюю дискуссию по теме в сербском парламенте.

«Поступающая информация, разумеется, вызывает у нас самую глубокую озабоченность. Это слишком серьёзный вопрос, в том числе с точки зрения российско-сербских отношений, чтобы уже сейчас реагировать по существу — необходимо опираться на факты», — говорится в заявлении Захаровой.

Telegram-канал Mash ранее опубликовал кадры якобы со склада в Братиславе, где запечатлены ракеты М-21 для РЗСО «Град» производства сербской оборонной компании Krušik.

По данным издания, боеприпасы создавали по заказу канадской компании JNJ Export Import для Турции, но по факту переправлялись из Турции в Словакию и оттуда — на Украину.

Президент США Джо Байден ранее призвал сербского коллегу Александра Вучича вступить в борьбу против российской спецоперации на Украине.