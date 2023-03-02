Число жертв столкновения поездов в Греции возросло до 46

Число погибших в результате столкновения двух поездов в Греции возросло до 46, заявил представитель пожарной службы страны Василис Ватракояннис.

По его словам, поисково-эвакуационные работы на месте аварии продолжаются. Действия пожарных расчетов в настоящее время сосредоточены на вагоне-ресторане, который раздавлен при столкновении пассажирским вагоном.

«Сегодня утром из него было извлечено в общей сложности семь обгоревших тел. Подтверждённое число погибших на данный момент составляет 46», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось о 43 жертвах аварии.