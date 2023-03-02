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Число жертв столкновения поездов в Греции возросло до 43

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По данным судебно-медицинской службы, число погибших в результате столкновения двух поездов в Греции возросло до 43.
Число жертв столкновения поездов в Греции возросло до 43
  • AP
  • © Vaggelis Kousioras

Об этом пишет kathimerini.gr.

В настоящее время идёт опознание тел.

Как уточняется, из 72 пострадавших, госпитализированных после аварии, 15 были выписаны.

Ещё 57 продолжают лечение. Шесть человек в возрасте от 21 года до 26 лет находятся в реанимации.

Авария произошла 1 марта в греческом городе Темпи. Пассажирский поезд врезался на большой скорости в приближающийся грузовой состав. В результате несколько вагонов сошли с рельсов, не менее трёх загорелись.

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