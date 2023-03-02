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Новым президентом Вьетнама стал член политбюро ЦК Компартии Во Ван Тхыонг

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Национальное собрание Вьетнама рассмотрело и утвердило кандидатуру члена политбюро ЦК Компартии Во Ван Тхыонга на пост президента страны.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вьетнамский правительственный интернет-портал.

«После утверждения в должности новый президент Вьетнама принёс присягу перед депутатами парламента», — говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне внеочередной пленум ЦК Компартии Вьетнама выдвинул на утверждение национального собрания кандидата, имя которого не разглашалось.

В четверг, 2 марта, стало известно, что в качестве кандидата в президенты от Компартии Вьетнама выдвинут Во Ван Тхыонг.

Ранее сообщалось, что президент Вьетнама Нгуен Суан Фук ушёл в отставку.

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