Новым президентом Вьетнама стал член политбюро ЦК Компартии Во Ван Тхыонг
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вьетнамский правительственный интернет-портал.
«После утверждения в должности новый президент Вьетнама принёс присягу перед депутатами парламента», — говорится в сообщении.
Отмечается, что накануне внеочередной пленум ЦК Компартии Вьетнама выдвинул на утверждение национального собрания кандидата, имя которого не разглашалось.
В четверг, 2 марта, стало известно, что в качестве кандидата в президенты от Компартии Вьетнама выдвинут Во Ван Тхыонг.
Ранее сообщалось, что президент Вьетнама Нгуен Суан Фук ушёл в отставку.