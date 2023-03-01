Режиссёр Кустурица сломал ногу на западе Сербии и находится в клинике

Сербский режиссёр и музыкант Эмир Кустурица сломал правую ногу около построенного им посёлка Дрвенград в горах на западе Сербии. Сейчас он находится в медицинском центре в Белграде.

«Какая ирония судьбы: человек, проведший столько концертов, множество раз поднимавшийся на сцену, пилот вертолёта, поскользнулся на обычном промёрзлом дереве. Когда я упал, сломал сустав в двух местах, правая нога буквально вывернулась. Хорошо, что рядом оказался человек, который смог несколько вправить её», — сказал Кустурица РИА Новости.

Ранее Эмир Кустурица рассказал о планах снять три фильма по произведениям Николая Гоголя.