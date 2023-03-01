FT: авиакомпании ЕС считают несправедливым, что перевозчики из Китая летают над Россией

Авиакомпании из Европы жалуются на китайских перевозчиков из-за разрешения летать над Россией. По их мнению, это нечестно, пишет Financial Times.

Газета отмечает, что европейские авиаперевозчики считают такие условия дискриминацией.

«При перелёте между Парижем и Сеулом приходится прибавлять три часа времени, а китайские перевозчики, летающие над Россией, получают несправедливые преимущества перед нами», — сказал изданию генеральный директор холдинга Air France-KLM Бен Смит.

Глава генерального директората по транспорту Еврокомиссии Хенрик Хололей ранее выразил мнение, что Россия не должна брать плату с международных авиакомпаний за полёты над Сибирью после того, как будут сняты ограничения, введённые на фоне российской спецоперации на Украине.

В апреле прошлого года стало известно, что самолёт канцлера Германии Олафа Шольца был вынужден пересечь Северный полюс, чтобы обойти российское воздушное пространство.