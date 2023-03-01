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Politico: ЕС сместил акцент с введения новых санкций против России на соблюдение принятых

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Евросоюз переключает своё внимание на контроль за исполнением уже принятых санкций против России, а не на принятие новых ограничений.
Politico: ЕС сместил акцент с введения новых санкций против России на соблюдение принятых
  • РИА Новости

Об этом пишет Politico.

«Новый подход обусловлен, прежде всего, давлением со стороны столиц стран ЕС (кроме Прибалтики и Польши), которые утверждают, что для новых санкций... больше нет места», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новые санкционные списки ЕС — это абсурд, так как ограничения вводят против людей, которые не имеют отношения к какой-то санкционной тематике.

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