Politico: ЕС сместил акцент с введения новых санкций против России на соблюдение принятых
- РИА Новости
Об этом пишет Politico.
«Новый подход обусловлен, прежде всего, давлением со стороны столиц стран ЕС (кроме Прибалтики и Польши), которые утверждают, что для новых санкций... больше нет места», — говорится в сообщении.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новые санкционные списки ЕС — это абсурд, так как ограничения вводят против людей, которые не имеют отношения к какой-то санкционной тематике.