Politico: ЕС сместил акцент с введения новых санкций против России на соблюдение принятых

Евросоюз переключает своё внимание на контроль за исполнением уже принятых санкций против России, а не на принятие новых ограничений.

Об этом пишет Politico.

«Новый подход обусловлен, прежде всего, давлением со стороны столиц стран ЕС (кроме Прибалтики и Польши), которые утверждают, что для новых санкций... больше нет места», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новые санкционные списки ЕС — это абсурд, так как ограничения вводят против людей, которые не имеют отношения к какой-то санкционной тематике.