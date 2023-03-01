Посол Ирана анонсировал подписание межгосударственного договора с Россией

Посол Ирана в Москве Казем Джалали анонсировал подписание межгосударственного договора между Россией и Ираном.

Он напомнил, что подготовка соглашения началась в 2020 году, сейчас Москва вносит окончательные правки в документ.

«В этой связи можно надеяться на то, что в 2023 году документ будет подписан», — цитирует его «Парламентская газета».

Посол также анонсировал визит главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна в Россию в марте.

По словам Джалали, Тегеран и Москва сейчас переживают «золотой период развития отношений».