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Посол Ирана анонсировал подписание межгосударственного договора с Россией

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Посол Ирана в Москве Казем Джалали анонсировал подписание межгосударственного договора между Россией и Ираном.
Посол Ирана анонсировал подписание межгосударственного договора с Россией
  • Gettyimages.ru

Он напомнил, что подготовка соглашения началась в 2020 году, сейчас Москва вносит окончательные правки в документ.

«В этой связи можно надеяться на то, что в 2023 году документ будет подписан», — цитирует его «Парламентская газета».

Посол также анонсировал визит главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна в Россию в марте.

По словам Джалали, Тегеран и Москва сейчас переживают «золотой период развития отношений».

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