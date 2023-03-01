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Глава МИД Ирана Абдоллахиан приедет в Россию с визитом в марте

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Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан прибудет в марте с визитом в Россию, заявил иранский посол в Москве Казем Джалали.
Глава МИД Ирана Абдоллахиан приедет в Россию с визитом в марте
  • РИА Новости

«В текущем марте месяце этот визит в Москву состоится», — цитирует его РИА Новости.

По словам дипломата, Тегеран и Москва сейчас переживают «золотой период развития отношений».

Делегация ПАО «Газпром» во главе с председателем правления Алексеем Миллером 28 февраля нанесла визит в Иран для проведения рабочих встреч.

На переговорах обсуждались направления сотрудничества в сфере энергетики в развитие меморандума, подписанного между «Газпромом» и NIOC в 2022 году.

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