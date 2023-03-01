Глава МИД Ирана Абдоллахиан приедет в Россию с визитом в марте
- РИА Новости
«В текущем марте месяце этот визит в Москву состоится», — цитирует его РИА Новости.
По словам дипломата, Тегеран и Москва сейчас переживают «золотой период развития отношений».
Делегация ПАО «Газпром» во главе с председателем правления Алексеем Миллером 28 февраля нанесла визит в Иран для проведения рабочих встреч.
На переговорах обсуждались направления сотрудничества в сфере энергетики в развитие меморандума, подписанного между «Газпромом» и NIOC в 2022 году.