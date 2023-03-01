Политолог Бальбек прокомментировал заявление в Пентагоне о покупке оружия Украиной

Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал заявление помощника министра обороны США по делам международной безопасности Селесты Уолландер о том, что Киеву надлежит самостоятельно оплачивать поставляемые вооружения.

«Думаю, что представитель Пентагона озвучил на весь мир коррупционную схему: Америка будет давать Украине деньги, затем якобы продавать за эти деньги оружие, а Киев сформирует щедрый откат Вашингтону», — считает он.

Бальбек уверен, что НАТО «сейчас получает бесценный опыт использования своих вооружений против российской армии».

«Сегодня Украина — это самый лучший и эффективный в мире военный полигон, Запад не упустит такую возможность. А вот заработать на украинских бедах — это всегда пожалуйста», — заключил собеседник RT.

Ранее в Пентагоне заявили, что Украина должна самостоятельно платить за поставляемое оружие.