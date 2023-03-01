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Пентагон: Украина должна самостоятельно платить за поставляемое оружие

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Киеву надлежит самостоятельно оплачивать поставляемые вооружения, заявила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер.

Конгрессмен Майк Гарсия в ходе слушаний в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса заявил, что для налогоплательщиков в США будет иметь большое значение, если Украина начнёт закупать оружие самостоятельно.

Уолландер ответила, что Киев пока не совершал крупных закупок у американских компаний.

«У них в бюджете нет такого масштаба возможностей сейчас, но им следует начать приобретать некоторые средства», — цитирует её ТАСС.

Ранее замглавы Минобороны США Колин Каль заявил, что конфликт на Украине показал неспособность американского ВПК производить нужное количество боеприпасов.

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