Пентагон: Украина должна самостоятельно платить за поставляемое оружие
Конгрессмен Майк Гарсия в ходе слушаний в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса заявил, что для налогоплательщиков в США будет иметь большое значение, если Украина начнёт закупать оружие самостоятельно.
Уолландер ответила, что Киев пока не совершал крупных закупок у американских компаний.
«У них в бюджете нет такого масштаба возможностей сейчас, но им следует начать приобретать некоторые средства», — цитирует её ТАСС.
Ранее замглавы Минобороны США Колин Каль заявил, что конфликт на Украине показал неспособность американского ВПК производить нужное количество боеприпасов.