Посольство России выясняет, были ли россияне на потерпевшем крушение поезде в Греции

Российское посольство в Афинах выясняет, были ли граждане России в пассажирском поезде, который потерпел крушение возле греческого города Лариса.

«Консульский отдел посольства и генконсульство России в Салониках находятся на связи с оперативным штабом. Выясняют вопрос. Данных о погибших или пострадавших российских гражданах на настоящий момент нет», — сказали РИА Новости в дипмиссии.

Официальный представитель пожарной службы страны Василис Вартакояннис ранее заявил, что число жертв столкновения поездов в Греции составило до 32. При этом из 85 раненых в больницах остаются 53.