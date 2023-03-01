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Посольство России выясняет, были ли россияне на потерпевшем крушение поезде в Греции

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Российское посольство в Афинах выясняет, были ли граждане России в пассажирском поезде, который потерпел крушение возле греческого города Лариса.
Посольство России выясняет, были ли россияне на потерпевшем крушение поезде в Греции
  • Gettyimages.ru

«Консульский отдел посольства и генконсульство России в Салониках находятся на связи с оперативным штабом. Выясняют вопрос. Данных о погибших или пострадавших российских гражданах на настоящий момент нет», — сказали РИА Новости в дипмиссии.

Официальный представитель пожарной службы страны Василис Вартакояннис ранее заявил, что число жертв столкновения поездов в Греции составило до 32. При этом из 85 раненых в больницах остаются 53.

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