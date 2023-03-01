Чешский экс-дипломат Новотны назвал политику Байдена в отношении России ошибочной

Политика нынешней американской администрации привела к созданию блока с участием России и КНР, что является серьёзной ошибкой, заявил бывший чешский дипломат и экс-замминистра обороны страны Яромир Новотны.

По его словам, масштабные санкции против России были введены год назад, но российская экономика не рухнула.

Он отметил, что западные санкции перенаправили торговлю на восток.

«Он гонит её буквально в объятия Китая, потому что Киссинджеру удалось расколоть блок Советский Союз — Китай, а Байдену удалось создать блок Россия — Китай», — сказал Новотны в интервью Radio Universum.

Ранее в российском МИД заявили, что Белый дом делает ставку на борьбу с Россией «до последнего украинца», чтобы подтянуть падающие рейтинги президента США Джо Байдена, если он решится снова бороться за свой пост.