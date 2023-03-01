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Вучич заявил, что ценит помощь России

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ценит помощь со стороны России, но не может поклясться, что не поддержит западные санкции.

Он отметил, что не забудет, как в 2015 году в Совбезе ООН был заблокирован британский проект резолюции по Сребренице, признающей расстрелы 1995 года геноцидом.

«Я не забуду 2015 год, когда лично звонил президенту (России Владимиру — RT) Путину и просил его помочь нам в ООН, и он это сделал», — сказал Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии

Сербский лидер добавил, что не готов поклясться в отсутствии поддержки Белградом антироссийских санкций.

Ранее Вучич не смог сказать, сколько ещё Сербии удастся выдерживать без введения антироссийских санкций, но заявил, что страна постарается выстоять как можно дольше.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле прекрасно понимают, какое давление западные страны оказывают на Сербию в вопросе присоединения к антироссийским санкциям.

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