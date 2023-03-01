Вучич заявил, что ценит помощь России

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ценит помощь со стороны России, но не может поклясться, что не поддержит западные санкции.

Он отметил, что не забудет, как в 2015 году в Совбезе ООН был заблокирован британский проект резолюции по Сребренице, признающей расстрелы 1995 года геноцидом.

«Я не забуду 2015 год, когда лично звонил президенту (России Владимиру — RT) Путину и просил его помочь нам в ООН, и он это сделал», — сказал Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии

Сербский лидер добавил, что не готов поклясться в отсутствии поддержки Белградом антироссийских санкций.

Ранее Вучич не смог сказать, сколько ещё Сербии удастся выдерживать без введения антироссийских санкций, но заявил, что страна постарается выстоять как можно дольше.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле прекрасно понимают, какое давление западные страны оказывают на Сербию в вопросе присоединения к антироссийским санкциям.