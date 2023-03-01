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Вучич: представители Запада признались в участии в украинском конфликте

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что представители Запада в разговорах признавались ему в своём участии в конфликте на Украине.

«Мне сказали: «У нас идёт война в Европе, мы участвуем, хоть мы и не говорим этого», — приводит РИА Новости слова Вучича в эфире Радио и телевидения Сербии.

Он отметил, что западные представители предупреждали его, что Сербия потеряет многое, если не будет вести себя «как надо».

Ранее Вучич не смог сказать, сколько ещё Сербии удастся выдерживать без введения антироссийских санкций, но заявил, что страна постарается выстоять как можно дольше.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле прекрасно понимают, какое давление западные страны оказывают на Сербию в вопросе присоединения к антироссийским санкциям.

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