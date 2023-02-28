В центральной части Турции произошло землетрясение магнитудой 4
В центральной части Турции произошло землетрясение магнитудой 4. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
- Gettyimages.ru
- © Budi Selamat / EyeEm
Эпицентр подземных толчков располагался в 16 км к западу от города Кайсери.
По последним данным, число погибших в результате сильных землетрясений в Турции, произошедших в начале февраля, достигло 44 374.
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