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В центральной части Турции произошло землетрясение магнитудой 4

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В центральной части Турции произошло землетрясение магнитудой 4. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
В центральной части Турции произошло землетрясение магнитудой 4
  • Gettyimages.ru
  • © Budi Selamat / EyeEm

Эпицентр подземных толчков располагался в 16 км к западу от города Кайсери.

По последним данным, число погибших в результате сильных землетрясений в Турции, произошедших в начале февраля, достигло 44 374.

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