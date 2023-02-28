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В Пентагоне заявили о получении данных о ненадлежащем использовании помощи США Украине

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США получают информацию о ненадлежащем использовании американской военной помощи Украине, заявил генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч.
В Пентагоне заявили о получении данных о ненадлежащем использовании помощи США Украине
  • AP
  • © Alex Brandon

«Цель заключается в предоставлении возможности людям сообщить о том, что, по их мнению, может быть неправильным. Мы получаем все виды обвинений и продолжаем их оценивать», — цитирует его РИА Новости.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд ранее признала, что представители Республиканской и Демократической партий начинают ставить под вопрос американскую помощь Украине.

Она отметила, что без «подавляющей» поддержки конгресса американская помощь Киеву была бы невозможна.

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что Виктория Нуланд больше всех продвигает эскалацию конфликта вокруг Украины.

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