Столтенберг заявил, что членство Украины в НАТО — это «отдалённая перспектива»
- AP
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«Члены НАТО раньше договорились, что Украина станет членом нашего альянса. В то же время это отдалённая перспектива», — цитирует его РИА Новости.
По словам Столтенберга, сейчас важнее сохранить Украину как суверенное и независимое государство.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о бесконечно далёких перспективах членства Украины в ЕС.
Украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул, что альтернатив вступлению Украины в Европейский союз и Североатлантический альянс не существует.