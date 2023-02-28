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Столтенберг заявил, что членство Украины в НАТО — это «отдалённая перспектива»

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал членство Украины в альянсе «отдалённой перспективой».
Столтенберг заявил, что членство Украины в НАТО — это «отдалённая перспектива»
  • AP
  • © Olivier Matthys

«Члены НАТО раньше договорились, что Украина станет членом нашего альянса. В то же время это отдалённая перспектива», — цитирует его РИА Новости.

По словам Столтенберга, сейчас важнее сохранить Украину как суверенное и независимое государство.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о бесконечно далёких перспективах членства Украины в ЕС.

Украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул, что альтернатив вступлению Украины в Европейский союз и Североатлантический альянс не существует.

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