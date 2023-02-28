Австралийское подразделение BAE Systems разрабатывает новый БПЛА

Австралийское подразделение оборонной компании BAE Systems сообщило, что в сотрудничестве с местными производителями разрабатывает первый австралийский беспилотный летательный аппарат вертикального взлёта и посадки STRIX.

«BAE Systems Australia совместно с местным производителем представила первую в Австралии внутри страны разработанную, произведённую и оснащённую оружием беспилотную авиационную систему вертикального взлёта и посадки», — приводит РИА Новости сообщение компании.

Отмечается, что аппарат способен переносить вес до 160 кг на расстояние до 800 км.

Данный БПЛА может применятся в том числе для ударов с воздуха по наземным целям и для разведки.

Ранее стало известно, что предприятия военно-промышленного комплекса Белоруссии планируют запустить серийное производство отечественных боевых беспилотников.