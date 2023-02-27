ЦПВС: с 7 февраля на Хмеймиме в САР приземлились 73 самолёта с гумпомощью из других стран
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Об этом сообщил Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.
«Из Российской Федерации в Сирийскую Арабскую Республику доставлено 826,1 т гуманитарного груза», — говорится в сообщении.
Кроме того, в полевом госпитале в Алеппо специалисты медицинского отряда ВС Белоруссии вместе с российскими медицинскими работниками продолжают оказывать медпомощь гражданам Сирии, пострадавшим от землетрясения.
С 17 февраля помощь получили уже 1423 человека.
18 февраля в Минобороны России заявили, что российские военнослужащие в Сирии передали более 2,5 т медикаментов в помощь госпиталям города Алеппо.