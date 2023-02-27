ЦПВС: с 7 февраля на Хмеймиме в САР приземлились 73 самолёта с гумпомощью из других стран

На аэродром Хмеймим в Сирии с 7 февраля прибыли 73 самолёта с гуманитарной помощью из других стран, всего за этот период на территорию САР прибыло 198 самолётов с таким грузом из 19 государств.

Об этом сообщил Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

«Из Российской Федерации в Сирийскую Арабскую Республику доставлено 826,1 т гуманитарного груза», — говорится в сообщении.

Кроме того, в полевом госпитале в Алеппо специалисты медицинского отряда ВС Белоруссии вместе с российскими медицинскими работниками продолжают оказывать медпомощь гражданам Сирии, пострадавшим от землетрясения.

С 17 февраля помощь получили уже 1423 человека.

18 февраля в Минобороны России заявили, что российские военнослужащие в Сирии передали более 2,5 т медикаментов в помощь госпиталям города Алеппо.