Российские военные доставили в Алеппо 2,5 тонны медикаментов для пострадавших от землетрясения

В Минобороны России заявили, что российские военнослужащие в Сирии передали более 2,5 т медикаментов в помощь госпиталям города Алеппо.

Об этом сообщает РИА Новости.

В состав медицинской помощи вошли антисептические и дезинфицирующие средства, антибиотики и жаропонижающие.

Отмечается, что помощь получили преимущественно Сирийский военный госпиталь и Государственная университетская больница.

«Огромное вам спасибо! Мы никогда этого не забудем!» — сказал директор Государственной университетской больницы доктор Надим Захлук.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что партнёры оказали сильную поддержку в смягчении последствий землетрясения.

Ранее сообщалось, что Россия направила Турции после землетрясения 80 т гуманитарной помощи и свыше $1 млн.