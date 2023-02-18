Российские военные доставили в Алеппо 2,5 тонны медикаментов для пострадавших от землетрясения
Об этом сообщает РИА Новости.
В состав медицинской помощи вошли антисептические и дезинфицирующие средства, антибиотики и жаропонижающие.
Отмечается, что помощь получили преимущественно Сирийский военный госпиталь и Государственная университетская больница.
«Огромное вам спасибо! Мы никогда этого не забудем!» — сказал директор Государственной университетской больницы доктор Надим Захлук.
Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что партнёры оказали сильную поддержку в смягчении последствий землетрясения.
Ранее сообщалось, что Россия направила Турции после землетрясения 80 т гуманитарной помощи и свыше $1 млн.