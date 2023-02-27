Глава ЕК: сделка по Северной Ирландии откроет новую главу сотрудничества с Британией

Торговая сделка по свободной торговле с Северной Ирландией откроет новую главу сотрудничества между Великобританией и Евросоюзом после брексита, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Это соглашение... позволит уменьшить количество бюрократии на таможне, упростит движение товаров и людей через границу. Главное, что мы нашли решение для защиты каждого из наших рынков, которое устраивает обе стороны», — цитирует её ТАСС.

Ранее Sky News сообщал, что Британия и ЕС согласовали новую сделку по торговым отношениям после брексита.

В мае бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о намерении британских властей продолжать добиваться от ЕС изменения положений североирландского протокола.