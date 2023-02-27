Глава ЕК: сделка по Северной Ирландии откроет новую главу сотрудничества с Британией
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«Это соглашение... позволит уменьшить количество бюрократии на таможне, упростит движение товаров и людей через границу. Главное, что мы нашли решение для защиты каждого из наших рынков, которое устраивает обе стороны», — цитирует её ТАСС.
Ранее Sky News сообщал, что Британия и ЕС согласовали новую сделку по торговым отношениям после брексита.
В мае бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о намерении британских властей продолжать добиваться от ЕС изменения положений североирландского протокола.