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Глава ЕК: сделка по Северной Ирландии откроет новую главу сотрудничества с Британией

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Торговая сделка по свободной торговле с Северной Ирландией откроет новую главу сотрудничества между Великобританией и Евросоюзом после брексита, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Глава ЕК: сделка по Северной Ирландии откроет новую главу сотрудничества с Британией
  • AP
  • © Dan Kitwood

«Это соглашение... позволит уменьшить количество бюрократии на таможне, упростит движение товаров и людей через границу. Главное, что мы нашли решение для защиты каждого из наших рынков, которое устраивает обе стороны», — цитирует её ТАСС.

Ранее Sky News сообщал, что Британия и ЕС согласовали новую сделку по торговым отношениям после брексита.

В мае бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о намерении британских властей продолжать добиваться от ЕС изменения положений североирландского протокола.

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