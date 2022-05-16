Джонсон заявил о намерении Британии добиваться изменения протокола по Северной Ирландии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о намерении британских властей продолжать добиваться от Евросоюза изменения положений североирландского протокола, подписанного в рамках соглашения о выходе Соединённого Королевства из ЕС.

«С тех пор как протокол был согласован, многое изменилось. Он разрабатывался в отсутствие соглашения о торговле и сотрудничестве (между Соединённым Королевством и ЕС. — RT), когда было неясно, удастся ли вообще его согласовать. Он не был изменён с тем, чтобы отражать условия соглашения», — написал Джонсон на сайте газеты Belfast Telegraph.

Североирландский протокол также разрабатывался до пандемии коронавируса и специальной военной операции на Украине, отметил он.

Джонсон подчеркнул, что Лондон по-прежнему «открыт для искреннего диалога» с Брюсселем несмотря на отказ ЕС от внесения изменений в текст протокола.

Ранее глава правительства Северной Ирландии Пол Гивэн объявил об уходе в отставку из-за сохранения разногласий относительно положений североирландского протокола.