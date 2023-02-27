Министр финансов ФРГ: госдолг Германии вырос в десять раз с 2021 года

Госдолг ФРГ вырос с начала 2021 года в десять раз: с €4 млрд до €40 млрд.

Об этом сообщил глава Минфина Германии Кристиан Линднер.

«Долговое бремя страны выросло с 2021 года с €4 млрд почти до €40 млрд», — написал он в своём Telegram-канале.

Линднер отметил, что это деньги, которых в будущем стране будет не хватать на образование, цифровизацию и инвестиции в защиту климата.

30 ноября глава Счётной палаты страны Кай Шеллер в ходе интервью медиагруппе RND обвинил правительство страны в сокрытии проблем государственного бюджета.