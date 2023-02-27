TAC: США намерены создать на Украине второй Афганистан для борьбы с Россией
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Такое мнение выразил обозреватель портала The American Conservative Питер Ван Бюрен.
Он пишет о том, что Вашингтон развязал «постмодернистский» конфликт на Украине, стараясь выжать из него максимум внешнеполитического влияния.
Ван Бюрен сравнил нынешние действия Соединённых Штатов с поведением в Афганистане.
При этом подобный подход обернётся против США в более далекой перспективе, считает автор.
Ранее бывший морской пехотинец США Эрл Катагнус — младший в статье для American Thinker заявил, что Украина может обернуться ещё одним Ираком или Афганистаном для стран Запада.
В своём материале он раскритиковал навязывание идеи, что Россия якобы уже проиграла в украинском конфликте, несмотря на то что бои продолжаются уже год.