Вмешательство Соединённых Штатов в украинский кризис превратило Украину в новый Афганистан.

Такое мнение выразил обозреватель портала The American Conservative Питер Ван Бюрен.

Он пишет о том, что Вашингтон развязал «постмодернистский» конфликт на Украине, стараясь выжать из него максимум внешнеполитического влияния.

Ван Бюрен сравнил нынешние действия Соединённых Штатов с поведением в Афганистане.

При этом подобный подход обернётся против США в более далекой перспективе, считает автор.

Ранее бывший морской пехотинец США Эрл Катагнус — младший в статье для American Thinker заявил, что Украина может обернуться ещё одним Ираком или Афганистаном для стран Запада.

В своём материале он раскритиковал навязывание идеи, что Россия якобы уже проиграла в украинском конфликте, несмотря на то что бои продолжаются уже год.