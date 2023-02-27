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Япония может оказать помощь КНДР в случае возвращения похищенных японцев

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Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что Токио не исключает возможности оказания гуманитарной помощи Пхеньяну при условии возвращения в страну японских граждан, похищенных спецслужбами КНДР.

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы рассматриваем и не исключаем любые возможности, которые могли бы оказаться полезными для решения проблемы похищений наших граждан», — сказал Мацуно.

Сообщается, что проблема похищенных в прошлом веке спецслужбами КНДР японских граждан беспокоит Токио. 

Отмечается, что данный вопрос является камнем преткновения для взаимодействия двух стран, не имеющих дипломатических отношений. 

Ранее Япония заявляла протест КНДР в связи с пусками ракет.

Также Япония и Южная Корея договорились работать над полной денуклеаризацией КНДР.

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