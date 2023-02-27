Япония может оказать помощь КНДР в случае возвращения похищенных японцев
Об этом сообщает ТАСС.
«Мы рассматриваем и не исключаем любые возможности, которые могли бы оказаться полезными для решения проблемы похищений наших граждан», — сказал Мацуно.
Сообщается, что проблема похищенных в прошлом веке спецслужбами КНДР японских граждан беспокоит Токио.
Отмечается, что данный вопрос является камнем преткновения для взаимодействия двух стран, не имеющих дипломатических отношений.
Ранее Япония заявляла протест КНДР в связи с пусками ракет.
Также Япония и Южная Корея договорились работать над полной денуклеаризацией КНДР.