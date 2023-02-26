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Посол России Степанов: Трюдо сам не верит в принадлежность Крыма Украине

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Канадский премьер Джастин Трюдо сам не верит своим словам о принадлежности Крыма Украине, заявил РИА Новости посол России Олег Степанов.
Посол России Степанов: Трюдо сам не верит в принадлежность Крыма Украине
  • РИА Новости

На официальной странице Трюдо ранее появилось заявление премьера, в котором он утверждает, что «Крым всегда был и остаётся Украиной».

«Во-первых, у канадского кабинета на найме плохие пропагандисты. Во-вторых, видно, что премьер Трюдо сам не верит в то, что говорит», — сказал РИА Новости посол.

По его оценкам, никто не обратит внимания на это заявление главы канадского кабинета министров.

Обозреватели Лиана Фикс и Майкл Киммидж в статье для издания Foreign Affairs ранее заявили, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо прекратить призывы к возвращению Крыма под контроль киевского режима, в противном случае украинские власти могут потерять поддержку западных стран в связи с высоким риском усиления эскалации.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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