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WSJ: Минэнерго США считает утечку из лаборатории вероятной причиной пандемии COVID-19

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Министерство энергетики США допускает, что пандемия коронавируса стала результатом утечки из лаборатории, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на отчёт разведки, предоставленный Белому дому и членам конгресса.
WSJ: Минэнерго США считает утечку из лаборатории вероятной причиной пандемии COVID-19
  • Gettyimages.ru

«Утечка из лаборатории является наиболее вероятным источником пандемии COVID-19, заявило Министерство энергетики», — говорится в статье.

Заключение министерства стало результатом «новых разведданных и имеет большое значение», так как ведомство «контролирует сеть национальных лабораторий США, некоторые из которых проводят передовые биологические исследования», пишет газета.

В середине февраля палата представителей конгресса США начала расследование происхождения COVID-19, запросив информацию у чиновников администрации американского президента Джо Байдена.

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