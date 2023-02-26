WSJ: Минэнерго США считает утечку из лаборатории вероятной причиной пандемии COVID-19

Министерство энергетики США допускает, что пандемия коронавируса стала результатом утечки из лаборатории, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на отчёт разведки, предоставленный Белому дому и членам конгресса.

«Утечка из лаборатории является наиболее вероятным источником пандемии COVID-19, заявило Министерство энергетики», — говорится в статье.

Заключение министерства стало результатом «новых разведданных и имеет большое значение», так как ведомство «контролирует сеть национальных лабораторий США, некоторые из которых проводят передовые биологические исследования», пишет газета.

В середине февраля палата представителей конгресса США начала расследование происхождения COVID-19, запросив информацию у чиновников администрации американского президента Джо Байдена.