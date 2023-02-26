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Канцлер Германии Шольц назвал вывод войск России недостающим пунктом плана КНР по Украине

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Плану Китая по урегулированию украинского конфликта не хватает пункта, который бы предусматривал вывод российских военных, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Канцлер Германии Шольц назвал вывод войск России недостающим пунктом плана КНР по Украине
  • AP

«На мой взгляд, отсутствует чёткая линия, которая гласит: вывод российских войск также должен произойти», — цитирует его Die Welt.

Вместе с этим Шольц согласился с пунктом плана, который касается ядерного оружия.

24 февраля МИД КНР опубликовал предложения по урегулированию ситуации на Украине.

План состоит из 12 пунктов. В нём содержится призыв к началу мирных переговоров и прекращению огня. Также китайская сторона выступает против односторонних санкций, которые создают лишь новые проблемы.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не доверяет Китаю, так как Пекин не осудил спецоперацию на Украине.

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