Полиция Берлина позволила уничтожить цветы, возложенные в память погибшим танкистам России

В Берлине вандалы растоптали и унесли цветы с выставленного российского танка, к которому принесли сотни цветов в память о погибшем танковом экипаже.

Как информирует РИА Новости, полиция не мешала вандалам, однако ряд жителей города возвращали цветы на место.

Отмечается, что проукраинские активисты рвали цветы и вступали в перепалку с людьми, которые пытались вернуть цветы на их место.

Правоохранители отвели в сторону некоторых агрессивных активистов, но при этом не мешали другим уничтожать цветы.

«Тот, кто уничтожает цветы, не может быть хорошим человеком. Видимо, они хотят, чтобы и в Берлин снова пришла война», — заявил наблюдавший за происходящим немец.

Как уточняет агентство, в результате вандалы забрались на танк и демонстративно уничтожили остаток цветов.

Ранее посольство России в Германии сообщило, что провокация с установкой напротив посольства подбитого российского танка не нашла поддержки немцев.