Путин: в России ценят вклад Эрдогана в укрепление дружественных отношений
- РИА Новости
Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«В России ценят Ваш личный вклад в укрепление дружественных отношений и конструктивного сотрудничества между нашими странами», — говорится в поздравлении.
Путин выразил уверенность, что Москва и Анкара продолжат реализовывать взаимовыгодные совместные проекты.
Ранее Эрдоган в ходе телефонной беседы поблагодарил Путина за помощь России в ликвидации последствий землетрясений.