Узнать больше

Путин: в России ценят вклад Эрдогана в укрепление дружественных отношений

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин направил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану поздравление с днём рождения, отметив, что в России ценят его личный вклад в укрепление дружественных отношений и конструктивного сотрудничества.
Путин: в России ценят вклад Эрдогана в укрепление дружественных отношений
  • РИА Новости

Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«В России ценят Ваш личный вклад в укрепление дружественных отношений и конструктивного сотрудничества между нашими странами», — говорится в поздравлении.

Путин выразил уверенность, что Москва и Анкара продолжат реализовывать взаимовыгодные совместные проекты.

Ранее Эрдоган в ходе телефонной беседы поблагодарил Путина за помощь России в ликвидации последствий землетрясений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить