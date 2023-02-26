Путин: в России ценят вклад Эрдогана в укрепление дружественных отношений

Российский лидер Владимир Путин направил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану поздравление с днём рождения, отметив, что в России ценят его личный вклад в укрепление дружественных отношений и конструктивного сотрудничества.

РИА Новости