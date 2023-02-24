Эрдоган поблагодарил Путина за помощь после землетрясений
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«Реджеп Тайип Эрдоган выразил глубокую благодарность за помощь России в ликвидации последствий разрушительных землетрясений в Турции, отметив высокий профессионализм российских спасателей и врачей», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Также российский президент заявил о готовности и далее оказывать Стамбулу помощь в восстановительных работах.
Ранее сообщалось, что Россия направила Турции после землетрясения 80 т гуманитарной помощи и свыше $1 млн.