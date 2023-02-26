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Борисов призвал объединить усилия мирового сообщества для борьбы с космическим мусором

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Необходимо объединить усилия всего мирового сообщества для борьбы с космическим мусором.
Борисов призвал объединить усилия мирового сообщества для борьбы с космическим мусором
  • Legion-Media

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

«Я думаю, что и всему международному сообществу необходимо будет серьёзно подумать и, может быть, объединить свои усилия для борьбы и парирования подобного рода угроз», — цитирует его РИА Новости.

Он напомнил, что в России разработана программа «Млечный путь», которая призвана наблюдать за опасными объектами и прогнозировать сближение с ними.

26 февраля космический корабль «Союз МС-23», который должен вернуть на Землю космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта Фрэнка Рубио, вместо повреждённого «Союза МС-22» пристыковался к малому исследовательскому модулю «Поиск» российского сегмента МКС.

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