Борисов призвал объединить усилия мирового сообщества для борьбы с космическим мусором

Необходимо объединить усилия всего мирового сообщества для борьбы с космическим мусором.

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

«Я думаю, что и всему международному сообществу необходимо будет серьёзно подумать и, может быть, объединить свои усилия для борьбы и парирования подобного рода угроз», — цитирует его РИА Новости.

Он напомнил, что в России разработана программа «Млечный путь», которая призвана наблюдать за опасными объектами и прогнозировать сближение с ними.

26 февраля космический корабль «Союз МС-23», который должен вернуть на Землю космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта Фрэнка Рубио, вместо повреждённого «Союза МС-22» пристыковался к малому исследовательскому модулю «Поиск» российского сегмента МКС.