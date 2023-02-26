Путин: Россия вынуждена вернуться к дискуссии о ядерном потенциале Британии и Франции

Россия вынуждена вернуться к обсуждению вопроса о ядерном потенциале Великобритании и Франции, заявил президент России Владимир Путин.

«Поэтому мы просто вынуждены вернуться к обсуждению этой темы с центра поля», — заявил он в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что Соединённые Штаты не зафиксировали изменений конфигурации ядерных сил России после приостановки участия Москвы в ДСНВ.

21 февраля Путин заявил, что Россия приостанавливает своё участие в ДСНВ.