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Путин: Россия вынуждена вернуться к дискуссии о ядерном потенциале Британии и Франции

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Россия вынуждена вернуться к обсуждению вопроса о ядерном потенциале Великобритании и Франции, заявил президент России Владимир Путин.
Путин: Россия вынуждена вернуться к дискуссии о ядерном потенциале Британии и Франции
  • РИА Новости

«Поэтому мы просто вынуждены вернуться к обсуждению этой темы с центра поля», — заявил он в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что Соединённые Штаты не зафиксировали изменений конфигурации ядерных сил России после приостановки участия Москвы в ДСНВ.

21 февраля Путин заявил, что Россия приостанавливает своё участие в ДСНВ.

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