Jutarnji list: Хорватия начала операцию по отправке ВСУ 14 вертолётов Ми-8

Власти Хорватии начали операцию по отправке украинской армии 14 транспортных вертолётов Ми-8.

Об этом информирует газета Jutarnji list.

Как уточнила газета, ВСУ будут переданы 12 вертолётов Ми-8МТВ-1 и два вертолёта Ми-8.

Они будут выделены из запасов Вооружённых сил Хорватии.

17 февраля Минобороны России сообщило, что российская система ПВО сбила украинский вертолёт Ми-8 в Херсонской области.

Командир авиагруппы ЧВК «Вагнер» с позывным Горец рассказал, что украинская армия за время специальной военной операции России потеряла почти всех опытных пилотов.