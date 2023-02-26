Jutarnji list: Хорватия начала операцию по отправке ВСУ 14 вертолётов Ми-8
- РИА Новости
Об этом информирует газета Jutarnji list.
Как уточнила газета, ВСУ будут переданы 12 вертолётов Ми-8МТВ-1 и два вертолёта Ми-8.
Они будут выделены из запасов Вооружённых сил Хорватии.
17 февраля Минобороны России сообщило, что российская система ПВО сбила украинский вертолёт Ми-8 в Херсонской области.
Командир авиагруппы ЧВК «Вагнер» с позывным Горец рассказал, что украинская армия за время специальной военной операции России потеряла почти всех опытных пилотов.