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Jutarnji list: Хорватия начала операцию по отправке ВСУ 14 вертолётов Ми-8

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Власти Хорватии начали операцию по отправке украинской армии 14 транспортных вертолётов Ми-8.
Jutarnji list: Хорватия начала операцию по отправке ВСУ 14 вертолётов Ми-8
  • РИА Новости

Об этом информирует газета Jutarnji list.

Как уточнила газета, ВСУ будут переданы 12 вертолётов Ми-8МТВ-1 и два вертолёта Ми-8.

Они будут выделены из запасов Вооружённых сил Хорватии.

17 февраля Минобороны России сообщило, что российская система ПВО сбила украинский вертолёт Ми-8 в Херсонской области.

Командир авиагруппы ЧВК «Вагнер» с позывным Горец рассказал, что украинская армия за время специальной военной операции России потеряла почти всех опытных пилотов.

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