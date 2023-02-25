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Экс-сотрудник Госдепа Сориано: действия Байдена на Украине ведут к ядерному конфликту

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Действия американского президента Джо Байдена по ситуации вокруг Украины ведут мир к ядерному конфликту. Об этом пишет бывший сотрудник Госдепа США Джеймс Сориано.
Экс-сотрудник Госдепа Сориано: действия Байдена на Украине ведут к ядерному конфликту
  • Gettyimages.ru

Он обращается к речи американского президента Джона Кеннеди, который заявил в 1963 году, что обладающие ядерным оружием страны должны предотвращать любые конфронтационные действия, которые могут поставить противника перед выбором либо унизительного поражения, либо начала ядерной войны.

«Сегодня это уже не принцип, определяющий нынешнюю американскую политику в отношении России. Президент Байден опровергает Кеннеди», — пишет Сориано в статье для American Thinker.

Он подчеркнул, что американская администрация потеряла самообладание и настойчиво продвигает «дерзкое расширение НАТО вплоть до российского забора».

Ранее обозреватель Эл Биненфелд заявил, что одержимость правительства США Украиной ставит под угрозу Соединённые Штаты и их союзников.

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