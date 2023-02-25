Посол России в США Антонов назвал опасным шагом приостановку членства России в ФАТФ

Посол России в США Анатолий Антонов назвал опасным шагом приостановку российского членства в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, это чревато «эрозией глобальной архитектуры деятельности в этой сфере».

«Администрация США отказывается понять, что приостановка участия России в ФАТФ — опасный шаг», — сказал российский посол.

Ранее в Росфинмониторинге заявили, что Украина не уполномочена призывать к исключению России из ФАТФ.

Также сообщалось, что Евросоюз согласовал десятый пакет антироссийских санкций.