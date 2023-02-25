Посол России в США Антонов назвал опасным шагом приостановку членства России в ФАТФ
Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, это чревато «эрозией глобальной архитектуры деятельности в этой сфере».
«Администрация США отказывается понять, что приостановка участия России в ФАТФ — опасный шаг», — сказал российский посол.
Ранее в Росфинмониторинге заявили, что Украина не уполномочена призывать к исключению России из ФАТФ.
Также сообщалось, что Евросоюз согласовал десятый пакет антироссийских санкций.