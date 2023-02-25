Польша согласилась на принятие десятого пакета санкций против России, поставив ряд условий

Посол Польши при ЕС Анджей Садось заявил, что Польша согласилась на принятие нового пакета антироссийских санкций, выдвинув шесть условий.

Об этом сообщает РИА Новости.

В первую очередь Польша выдвинула условие о рассмотрении Еврокомиссией вопроса о якобы незаконной депортации украинских детей в Россию.

Также речь идёт о скорейшем начале работы над пакетом санкций против Белоруссии, а также над антироссийскими санкциями в атомной сфере и сфере, касающейся российских алмазов.

Дополнительно Польша призывает ввести санкции против российских «пропагандистов».

Ранее Евросоюз согласовал десятый пакет антироссийских санкций.

Также Канада ввела санкции в отношении почти 130 физлиц из России.