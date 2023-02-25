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Польша согласилась на принятие десятого пакета санкций против России, поставив ряд условий

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Посол Польши при ЕС Анджей Садось заявил, что Польша согласилась на принятие нового пакета антироссийских санкций, выдвинув шесть условий.

Об этом сообщает РИА Новости.

В первую очередь Польша выдвинула условие о рассмотрении Еврокомиссией вопроса о якобы незаконной депортации украинских детей в Россию.

Также речь идёт о скорейшем начале работы над пакетом санкций против Белоруссии, а также над антироссийскими санкциями в атомной сфере и сфере, касающейся российских алмазов.

Дополнительно Польша призывает ввести санкции против российских «пропагандистов».

Ранее Евросоюз согласовал десятый пакет антироссийских санкций.

Также Канада ввела санкции в отношении почти 130 физлиц из России.

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