Польша согласилась на принятие десятого пакета санкций против России, поставив ряд условий
Об этом сообщает РИА Новости.
В первую очередь Польша выдвинула условие о рассмотрении Еврокомиссией вопроса о якобы незаконной депортации украинских детей в Россию.
Также речь идёт о скорейшем начале работы над пакетом санкций против Белоруссии, а также над антироссийскими санкциями в атомной сфере и сфере, касающейся российских алмазов.
Дополнительно Польша призывает ввести санкции против российских «пропагандистов».
Ранее Евросоюз согласовал десятый пакет антироссийских санкций.
Также Канада ввела санкции в отношении почти 130 физлиц из России.