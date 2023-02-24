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Власти Канады объявили о выделении Киеву нового пакета помощи в размере более $32 млн

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Канада выделит новый пакет помощи Украине в размере более $32 млн.
Власти Канады объявили о выделении Киеву нового пакета помощи в размере более $32 млн
  • Gettyimages.ru
  • © Henryk Sadura

Об этом говорится в сообщении на сайте канадского внешнеполитического ведомства.

«Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объявила сегодня о вкладе Канады в размере более $32 млн в поддержку дальнейшего укрепления безопасности и стабилизации Украины», — говорится в сообщении.

Уточняется, что выделенные средства пойдут, в частности, на разминирование и противодействие химическим, биологическим, радиологическим и ядерным угрозам.

Ранее советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом подтвердил выделение Киеву нового пакета военной помощи на $2 млрд.

В новый пакет американской помощи Украине на $2 млрд войдут боеприпасы для HIMARS и беспилотники.

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