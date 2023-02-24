Власти Канады объявили о выделении Киеву нового пакета помощи в размере более $32 млн
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Об этом говорится в сообщении на сайте канадского внешнеполитического ведомства.
«Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объявила сегодня о вкладе Канады в размере более $32 млн в поддержку дальнейшего укрепления безопасности и стабилизации Украины», — говорится в сообщении.
Уточняется, что выделенные средства пойдут, в частности, на разминирование и противодействие химическим, биологическим, радиологическим и ядерным угрозам.
Ранее советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом подтвердил выделение Киеву нового пакета военной помощи на $2 млрд.
В новый пакет американской помощи Украине на $2 млрд войдут боеприпасы для HIMARS и беспилотники.