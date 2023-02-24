Пентагон: в новый пакет военной помощи Киеву войдут боеприпасы для HIMARS и беспилотники
- AFP
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Об этом сообщает военное ведомство.
Кроме того, пакет помощи включает в себя снаряды для 155-мм артиллерийских установок, оборудование для обнаружения БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы, оборудование для разминирования, коммуникационное оборудование.
Отмечается, что оборудование передадут не со складов Пентагона, а закажут производителям.
Ранее советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом подтвердил выделение Киеву нового пакета военной помощи на $2 млрд.