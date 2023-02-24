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Пентагон: в новый пакет военной помощи Киеву войдут боеприпасы для HIMARS и беспилотники

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В новый пакет помощи Украине на $2 млрд войдут боеприпасы для HIMARS и беспилотники.
Пентагон: в новый пакет военной помощи Киеву войдут боеприпасы для HIMARS и беспилотники
  • AFP
  • © Gints Ivuskans

Об этом сообщает военное ведомство.

Кроме того, пакет помощи включает в себя снаряды для 155-мм артиллерийских установок, оборудование для обнаружения БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы, оборудование для разминирования, коммуникационное оборудование. 

Отмечается, что оборудование передадут не со складов Пентагона, а закажут производителям.

Ранее советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом подтвердил выделение Киеву нового пакета военной помощи на $2 млрд.

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