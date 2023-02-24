Аналитик Федосова назвала санкции Великобритании шагом отчаяния

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова в беседе с RT прокомментировала расширение Великобританией санкций против России. Они коснулись 92 физических и юридических лиц, а также деятельности четырёх российских банков.

По её словам, санкции против банков рассчитаны на то, чтобы заблокировать «любые возможности участия в международных финансовых операциях».

«Потому что такие банки могли использоваться для международных расчётов. Вопрос в том, какие риски эти банки несут при попадании в санкционные списки. Я думаю, что все российские банки были настороже. С другой стороны, какие выгоды получает Великобритания? Это уже такой шаг отчаяния. Чиновники ЕС говорят, что все санкции они уже применили», — объяснила Федосова.

Она также назвала санкции, связанные с «Ростехом» и «Росатомом», ожидаемым шагом.

«Они попытаются подчистить недоработки санкционного списка», — добавила аналитик.

Ранее Великобритания расширила санкции против России, они коснулись 92 физических и юридических лиц.

Власти также объявили о новых санкциях против четырёх российских банков.