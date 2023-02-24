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Штайнмайер заявил, что участие Китая в урегулировании на Украине под вопросом

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Участие Китая в урегулировании конфликта на Украине пока ещё под вопросом, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

«Мы рады каждому конструктивному предложению, которое приблизит нас к справедливому миру. Пока ещё под вопросом, хочет ли Китай играть такую роль», — цитирует его ТАСС.

По словам Штайнмайера, если это так, то Китаю следует говорить не только с российской, но и с украинской стороной.

24 февраля МИД КНР опубликовал предложения по урегулированию ситуации на Украине.

План состоит из 12 пунктов. В нём содержится призыв к началу мирных переговоров и прекращению огня. Также китайская сторона выступает против односторонних санкций, которые создают лишь новые проблемы.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не доверяет Китаю, так как Пекин не осудил спецоперацию на Украине.

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